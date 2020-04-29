سافيولا: من الصعب أن يلعب لاوتارو بجوار ميسي

أكد المهاجم الأرجنتين الدولي السابق خافيير سافيولا أن مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي حاليا من الممكن أن يكون مفيدا لفريق برشلونة الإسباني لكن قد يكون من الصعب أن يلعب بجوار العديد من النجوم مثل ليونيل ميسي.

وقال سافيولا في تصريحات نشرتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية: الحقيقة أن لاوتارو لاعب من الممكن أن يفيد برشلونة ولكننا نعلم ما يعنيه اللعب بجوار سواريز وميسي والنجوم البارزين الآخرين الذين ينشطون في صفوف برشلونة. ما أقوله أنه من الصعب عليه أن يلعب بجوار كل هؤلاء النجوم.

واستشهد سافيولا ، في تصريحاته التي نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" ، بالمشاكل التي تعرض لها مواطنه باولو ديبالا عندما لعب بجوار ميسي في هجوم المنتخب الأرجنتيني.

وأوضح : قال ديبالا إنه كان من الصعب أن يلعب بجوار ميسي. وأؤيد هذا التفكير لأنه في هذه الحالة يحتاج للحفاظ على إيقاع أدائه في مستو آخر من التركيز. وقد يبدو هذا سهلا لكنه ليس كذلك.