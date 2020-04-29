كورونا يجبر برشلونة على إعادة "أسوأ صفقة في تاريخه"

وضعت الأزمة المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نادي برشلونة الإسباني في موقف صعب، إذ بدأت الإدارة الرياضية بالتفكير في إعادة البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار حالياً إلى بايرن ميونخ الألماني، بسبب عدم قدرتها على التعاقد مع لاعبين إضافيين استعداداً للموسم المقبل.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو مطلع العام 2018 قادماً من ليفربول بقيمة 160 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، وثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، إلا أنه لم يثبت نفسه، وبعد موسم ونصف تمت إعارته إلى بايرن ميونخ، ووصف من قبل الصحافة الإسبانية بأنه "أسوأ صفقة في تاريخ برشلونة".

ووفقاً لموقع "إي.إس.بي.إن" الشهير فإن إدارة برشلونة عجزت عن الحصول على مشتر لكوتينيو مقابل السعر الذي حددته للتخلي عن خدماته (90 مليون يورو)، ما أجبرها على طرح اسمه لدى المدرب الإسباني كيكي سيتيين للاستعانة به في الموسم المقبل.

ويحاول برشلونة التعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي أو البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، لكن الأزمة المالية التي يعاني منها لن تمكنه من دفع الأموال، وإنما عن طريقة المقايضة بلاعبين آخرين.

وبحسب تقارير صحافية، فإن نادي برشلونة مهدد بخسائر كبرى خلال هذا الموسم قد تصل إلى نصف مليار يورو نظير عدم لعب المباريات وحقوق البث وغيرها.

وخاض كوتينيو (27 عاماً) 76 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة.