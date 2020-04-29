ميونخ تتمسك باستضافة بطولة أوروبا

تبقى مدينة ميونخ مكانا لاستضافة مباريات في بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو) التي تأجلت للعام المقبل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأكد مجلس المدينة يوم الأربعاء أن ميونخ ستستضيف مبارياتها الأربع في بطولة يورو 2020 بملعب أليانز أرينا الخاص ببايرن ميونخ.

وأرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" البطولة التي تقام في عدة مدن أوروبية لتقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، مما يعني أن كل المدن الـ12 عليها إعادة تأكيد مشاركتها.

وتستضيف مدينة ميونخ مباريات المنتخب الألماني الثلاثة في دور المجموعات، أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والبرتغال، حامل اللقب، ومنتخب سيتم تحديده من خلال الدور الفاصل. كما أن المدينة تستضيف مباراة في دور الثمانية.