هازنهوتل يكشف دعم فيرغسون له بعد "كارثة" ليستر

كشف المدرب النمساوي رالف هازنهوتل عن رسالة نصية داعمة تلقاها من السير أليكس فيرغسون بعد الخسارة المدوية التي تلقاها فريقه ساوثهامبتون صفر - 9 أمام ضيفه ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن تلك الرسالة ساعدته في إلهامه لتغيير الأمور.

وكشف هازنهوتل في حوار بالفيديو مع برنامج (ذا فوتبول شو) على شبكة (سكاي سبورتس) الرياضية يوم الأربعاء، أن السير فيرغسون المدرب الأسطوري السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أرسل له رسالة تشجيع له عقب الهزيمة التي وضعته تحت ضغط كبير، خاصة بعدما عجز ساوثهامبتون عن تحقيق أي انتصار في ثماني مباريات متتالية، ليتواجد ضمن الفرق المتواجدة بمراكز الهبوط بترتيب المسابقة.

وجاءت تلك الخسارة بعد أقل من عام على تعيين هازنهوتل مديرا فنيا لساوثهامبتون، الذي تولى تدريبه في ديسمبر 2018، لتهدد مستقبل المدرب النمساوي مع الفريق الإنجليزي.

ورغم الخسارة الموجعة، قررت إدارة ساوثهامبتون تجديد الثقة في هازنهوتل، الذي قاد الفريق لتحقيق نتائج رائعة في المباريات المتبقية للفريق في البطولة هذا الموسم، التي كان من بينها الفوز على تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، بالإضافة للانتصار 2 - 1 على مضيفه ليستر سيتي في مباراتهما بجولة الإياب للمسابقة، التي جرت في يناير الماضي.

وقال هازنهوتل "تلقيت رسالة نصية قصيرة من أليكس فيرغسون - الذي لم أكن أعرفه. لو أنني لم أخسر صفر - 9 لما كنت تواصلت معه على الإطلاق، كان هذا هو الشيء الإيجابي من النتيجة. لقد ساعدني ذلك حقًا. لقد أعطاني دفعة عندما كنت محبطا وكنت أبحث عن شيء لأتمسك به".

وأوضح مدرب ساوثهامبتون "سيتعين علي أن أعيش مع هذه النتيجة طوال حياتي. ولكن عندما فزنا 2 - 1 في مباراة العودة، كان هذا شيئا جيدا . لقد ساعدتني على أن أصبح مديرا فنيا أكثر خبرة".

وأشاد هازنهوتل بموقف مارتن سيمنز الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون، حيث قال إن ثقته به كانت موضع تقدير كبير وأن قبول إقالته كان سيصبح له ما يبرره بعد الخسارة أمام ليستر. "لو كنت في مكان [سيمنز] ، لكنت سأصدر قرارا بإقالة المدرب. كنا يائسين، كانت كارثة بمعنى الكلمة ".

وأشار هازنهوتل "مارتن قال إنه يعرف المبلغ الذي استثمره في النادي. كان متأكداً بنسبة 100% من أننا سنعود إلى مسيرة النجاح . لقد فقدنا بعض اتجاهنا ، وخاصة أنا، "كان رد فعل الفريق رائعًا. لقد اتخذنا القرارات الصحيحة وغيرنا الشكل. كنت أعود إلى ما جعل فريقي قويا وهذا أعطانا الاعتقاد بأننا قادرون على تغيير ذلك".

يذكر أن ساوثهامبتون يحتل حاليا المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، المتوقف حاليا منذ منتصف الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، برصيد 34 نقطة من 29 مباراة.