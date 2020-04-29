وزير الرياضة الإيطالي: يبدو أن الدوري لن يستأنف

قال فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي يوم الأربعاء إنه يبدو من غير المرجح استئناف دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم هذا الموسم بسبب جائحة كوفيد-19.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس ضمن إجراءات العزل العام بالبلاد لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا حيث تأكد إصابة أكثر من 200 ألف شخص بالعدوى ووفاة أكثر من 27 ألفا في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال سبادافورا لمحطة لا7 التلفزيونية الخاصة : أرى فرصا ضعيفة بشكل متزايد بخصوص استئناف الدوري الإيطالي. لو كنت رئيسا لأحد أندية الدوري لانصب تركيزي على الموسم المقبل.

وأعلنت فرنسا وهولندا بالفعل إنهاء الموسم المحلي بينما يرغب مسؤولو الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الإيطالي في استكمال المسابقات.

وقال سبادافورا :القرارات المتخذة في فرنسا وهولندا قد تدفع إيطاليا للسير على نفس النهج الذي يمكن أن يصبح نهجا في أوروبا.

وأضاف وزير الرياضة أنه يعتقد أن أغلب رؤساء الدوري الإيطالي سيطلبون قريبا إلغاء الموسم والاستعداد للموسم المقبل.

وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي أعلن أنه سيتم تخفيف إجراءات العزل العام بدءا من الرابع من مايو أيار وسيتم السماح للفرق الرياضية بالمران بدءا من 18 مايو.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن بروتوكول طبي للتدريبات لكن سبادافورا كشف عن عدم اعتقاد الخبراء الطبيين بالحكومة أن هذا الأمر سيكون كافيا وأكد استمرار المناقشات.

وقال سبادافورا : إذا كان يجب استمرار البطولة، فإن المباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة.

ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب المسابقة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.