دورتموند يراقب موهبة برشلونة لتعويض رحيل سانشو

يتطلع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لضم انسو فاتي النجم الصاعد في صفوف برشلونة الإسباني، حيث يراه البديل النموذجي لنجمه الحالي جادون سانشو.

ووفقاً لصحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية، يوم الخميس، فإن دورتموند يدرك تماماً أنه لا يستطيع الصمود طويلاً في وجه الإغراءات التي يتلقاها سانشو من كبار أندية أوروبية، وأن عليه إيجاد البديل المحتمل له، ويبدو أنه وجد ضالته في انسو فاتي البالغ من العمر 17 عاماً.

وولد فاتي في غينيا بيساو لكنه يحمل الآن الجنسية الإسبانية.

ومدد برشلونة عقد فاتي حتى 2022، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى، وذلك خلال المباراة أمام فالنسيا التي انتهت بفوز برشلونة 5 -2 في سبتمبر الماضي.

وأصبح فاتي لاعبا في صفوف المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاما خلال الأشهر الأخيرة بعد حصوله على الجنسية.