رابطة الدوري الألماني تجري فحوصات كورونا على اللاعبين

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الخميس أن فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سوف تجرى للاعبي مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، اعتبارا من يوم الخميس.

وتأتي الفحوص ضمن دليل النظافة والسلامة المقدم من الرابطة، ضمن المساعي للحصول على الموافقة لاستئناف منافسات الموسم، عبر إقامة المباريات بدون جمهور اعتبارا من مايو المقبل.

وجاء إعلان الرابطة بعدما ذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية عبر موقعها الالكتروني مساء الأربعاء، أن الأندية ستكون بحاجة إلى إجراء جولتين من تلك الفحوص كي تتمكن من استئناف التدريبات الجماعية.

وتشهد أمانيا تعليق منافسات كرة القدم منذ منتصف مارس بسبب أزمة الوباء، ولا تزال الأندية وكذلك الرابطة تتطلع إلى استكمال منافسات الدوري قبل 30 يونيو.