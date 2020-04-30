وزير الرياضة الإيطالي: سيتم إلغاء الدوري في حالة واحدة

قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا يوم الخميس إن الحكومة ستلغي الموسم الحالي من منافسات كرة القدم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيطالي للعبة حول معايير السلامة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سبادافورا في تصريحات لقناة "راي 3" التليفزيونية العامة: اللجنة العلمية الحكومية تجتمع خلال هذه الأيام مع الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري من أجل مناقشة البروتوكول الصحي المقدم.

وأضاف: إذا جرى التوصل إلى اتفاق، سوف تُستأنف التدريبات وسيكون لذلك أثر إيجابي في احتمالات استئناف المنافسات. وإلا، ستقرر الحكومة إلغاء الموسم، بسبب حالة الطوارئ الصحية العالمية.

كذلك تحدث سبادافورا بشأن الانتقادات الموجهة من بعض أندية الدوري الإيطالي، حيث كان ناديا لاتسيو وروما قد أبديا خيبة أمل إزاء عدم استئناف التدريبات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، الذي يشهد تخفيف القيود العامة المفروضة، والسماح للرياضيين في الألعاب الفردية باستئناف التدريبات، بينما يفترض على محترفي الرياضات الجماعية ومنها كرة القدم الانتظار حتى 18 مايو، على الأقل، لاستئناف التدريبات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إلغاء موسم الدوري الإيطالي، الذي توقفت منافساته قبل 12 مرحلة من النهاية، ستبلغ الخسائر المتوقعة أكثر من 700 مليون يورو (5ر760 مليون دولار).