تقارير: إصابة دينيس زكريا أخطر مما كان متوقعاً

أراد دينيس زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا مونشنغلادباخ أن يكون متواجدا مع فريقه في حال استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

ولكن ربما يضطر زكريا (23 عاما) لإنهاء الموسم بسبب إصابة في الركبة كان تعرض لها أمام بوروسيا دورتموند في السابع من مارس الماضي، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ووفقا لمعلومات من مجلة "شبورت بيلد" فإن الإصابة التي تعرض لها اللاعب السويسري الدولي كانت أخطر مما كان متوقعا، واضطر زكريا لتقليل الجهد مرة أخرى.

وأفاد تقرير لصحيفة "رينيتشه بوست" عن وجود انشقاق صغير في العظم المتحرك في رأس الركبة، وهو ما قد يؤدي إلى ضرر دائم في حال الضغط عليه.

ومن المحتمل أن يخضع زكريا لإجراء جراحي محدود ثم يتوقف لمدة تتراوح مابين أربعة إلى ستة أسابيع. ومع هذا، ربما تكون لديه فرصة في الظهور مرة أخرى في المرحلة النهائية من الموسم.

ومن الممكن أن ينتقل زكريا، الذي تعاقد معه مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو في 2017 ومازال عقده ممتدا حتى 30 يونيو 2022، لنادي كبير في الصيف المقبل إذا كان المقابل المادي جيدا.