غاريث بيل يرغب في الانتقال إلى الدوري الأميركي

المصدر: مدريد - أ ف ب

أبدى الويلزي غاريث بيل، يوم الجمعة، اهتمامه باللعب في الدوري الأميركي لكرة القدم، فيما لو ترك فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني.

وقبل تعليق المنافسات الكروية في إسبانيا منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لم يكن بيل لاعبا اساسيا في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم، وكان أيضا على وشك الانتقال إلى فريق جيانغسو سونينغ الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وستكون الأندية الأميركية الطامحة أمام تحد مالي ضخم لحيازة توقيع بيل البالغ راتبه السنوي 30 مليون يورو (33 مليون دولار) قبل حسم الضرائب.

وقال اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" والذي ينتهي عقده مع الفريق الملكي في 2022 للمدونة الصوتية "هاتريك" التابعة لكأس الأبطال الدولية :أنا حقا أحب الدوري الأميركي. أعتقد أنه تطور كثيرا على مر السنوات. عندما نأتي إلى أميركا ونلعب مباريات تحضيرية قبل انطلاق الموسم ضد فرق أميركية فإنها تكون صعبة، المستوى أصبح أفضل بكثير. الفرق تتحسن، والمرافق والملاعب تتطور.

وأضاف : أعتقد أنه دوري في ارتقاء مستمر. وأن الكثير من اللاعبين يريدون أن يأتوا إلى أميركا الآن لكي يلعبوا هنا. وسأكون بالتأكيد مهتما بذلك.