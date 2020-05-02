مشجعو بلباو يرفضون إقامة النهائي دون جمهور

أبدى مشجعو فريق أتلتيك بلباو رفضا قاطعا لإقامة المباراة أمام ريال سوسييداد في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بدون جمهور، قائلين إنهم يفضلون إقامة المباراة بحضور الجمهور على المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أبلغ الناديين بأنه في حالة عدم إقامة نهائي كأس إسبانيا قبل الثالث من أغسطس، فإن المقعد الذي يحصل عليه بطل الكأس الإسبانية في الدوري الأوروبي، سيتحول إلى صاحب المركز السابع في الدوري الإسباني.

وأبدت رابطة مشجعي أتلتيك بيلباو "أنازر أتلتيك إز بوسيبل" رغبتها في تأجيل النهائي إلى العام المقبل، إذا كان هذا سيتيح إقامتها بحضور الجماهير.

وذكرت الرابطة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، أنها طالبت النادي بالرد "بوضوح وقوة" على ما وصفته الرابطة بأنه "غطرسة" من جانب اليويفا.