تير شتيغن: "كورونا" أوقف مفاوضات تمديد عقدي مع برشلونة

أكد حارس المرمى الألماني الدولي مارك أندري تير شتيغن أن المفاوضات بينه وبين ناديه برشلونة الإسباني بشأن تمديد العقد توقفت في الوقت الحالي.

وقال تير شتيغن (28 عاماً) ردا على أسئلة المشجعين عبر موقع "إنستغرا: المفاوضات بدأت بيننا سابقا. ولكنني قلت إنها يجب أن تتوقف. هناك أشياء أكثر أهمية الآن. وقررنا تعليقها في الوقت الحالي.

ويمتد العقد الحالي لتير شتيغن مع برشلونة حتى 30 يونيو 2022. وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت مؤخرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين توقفت لأن تير شتيجن يطلب راتبا مرتفعا للغاية. وتردد أن الراتب الذي يطلبه اللاعب يبلغ 18 مليون يورو للموسم الواحد.

وأضاف الحارس الألماني الذي انتقل لبرشلونة في 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلاباخ الألماني: أشعر بسعادة بالغة هنا. الوضع الرياضي جيد. ماذا أريد أكثر من هذا؟!