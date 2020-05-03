رانغنيك: سأدرب ميلان بشروطي

حدد رالف رانغنيك المدرب السابق لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم ما يلزم لإغرائه للعودة إلى التدريب، لكنه يقول إن لديه أولويات أخرى وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رانغنيك خلال مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ميتل دويتشه تسايتونغ) الألمانية يوم الأحد، اهتمام فريق ميلان الإيطالي به، لكنه قال "سيتعين القيام بكثير من الأمور بين الطرفين" حتى يفكر في العودة للتدريب.

ويتولى رانغنيك، الذي سبق له تدريب فريقي شتوتغارت وشالكه الألمانيين أيضا، منصب رئيس قسم الرياضة والتطوير بشركة (ريد بول)، التي تمتلك نادي لايبزيغ.

وارتبط رانغنيك منذ عدة أشهر بتولي منصب المدير الفني لميلان، وتحدث في السابق عن "استفسارات فضفاضة" من إدارة النادي.

لم يقنع ستيفانو بيولي المدرب الحالي لميلان مسؤولي النادي اللومباردي منذ توليه في شهر أكتوبر الماضي قيادة الفريق لمدة عامين ، مما أثار الحديث بشأن رانغنيك.

وتابع رانغنيك "لقد كان هناك اهتمام. ولكن مع انتشار فيروس كورونا كان هناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار بالإضافة إلى التفكير فيما إذا كان رانغنيك هو الرجل المناسب لهم - وميلان شيء بالنسبة لي". وتطرق رانغنيك، 61 عاما، أثناء حواره مع الصحيفة الألمانية للحديث عن مستقبله التدريبي.

وأكد رانغنيك أنه لن يأخذ سوى وظيفة أخرى بشروطه، شددا على أنه سيكون بحاجة لأن يتم سماع صوته. وقال المدرب الألماني "هذا سيعتمد على النادي المعني، ولكن هذا كله أمر افتراضي".

وذكر رانجنيك "أعيش في لايبزج منذ ست سنوات ، أشعر براحة شديدة هنا ويمكنني أن أتخيل البقاء هنا لفترة أطول. سينبغي علينا عقد العديد من الاجتماعات معا للتفكير في شيء آخر".

وشدد رانغنيك "لست مهتما بالجوانب المالية. بالنسبة لي الأمر يتعلق: هل تشعر أن لديك تأثيرا معينا؟

كان المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب ميلان السابق قال إن مشجعي نادي سان سيرو يجب ألا يشعروا بالقلق بشأن حقيقة أن رانغنيك ليس إيطاليا.

وكشف أنشيلوتي، الذي يتولى تدريب إيفرتون الإنجليزي حاليا، في وقت سابق "إنه (رانغنيك) أجنبي؟ ليس هناك ما يدعو للقلق. يجب أن يقلق المشجعون بشأن المديرين الذين لا يتمتعوا بالكفاءة. لكن ميلان اختار العديد من المدربين واختار العديد من المدربين الجيدين".