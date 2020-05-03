صحيفة هولندية: نقل كومان إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب

قالت صحيفة دي تليغراف إن رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم نُقل إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب يوم الأحد.

وأبلغت زوجته بارتينا الصحيفة، أن سيارة إسعاف نقلت المدرب البالغ عمره 57 عاما من منزله إلى المستشفى لكن حالته أصبحت مستقرة بعد تدخل جراحي.

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان المدافع الدولي السابق، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع أيندهوفن وبرشلونة، مدربا لإيفرتون قبل أن يتولى مسؤولية المنتخب الهولندي.