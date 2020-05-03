هاينكس يطالب بالتفكير في مستقبل كرة القدم بعد كورونا

يرى المدرب الألماني السابق يوب هاينكس أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جاءت بنتائج غير مرغوب فيها للمجتمع بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، مطالباً بالتفكير بمستقبل كرة القدم.



وأضاف في تصريحات لمجلة "فيلت آم سونتاغ" يوم الأحد: علينا مساندة الأشخاص الذين لا تسير حياتهم بشكل جيد، كشكل من أشكال التفاعل الاجتماعي، بعض الشركات أصابها الغرور والأنانية، واختفت معاني التضامن والتكاتف والإنسانية في النهاية.



وطالب هاينكس بإعادة التفكير في مستقبل كرة القدم، وأتبع: من المهم إيجاد طريقة لعودة الحياة لطبيعتها، ينبغي إجراء مناقشات بشأن صفقات الانتقال أو الرواتب.

وكان هاينكس (74 عاماً) قد قاد بايرن للفوز بثلاثيته التاريخية "دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا" في 2013 .