وزير الداخلية الألماني يدعم استئناف مسابقة الدوري

أعرب هورست سيهوفر وزير الداخلية والرياضة الألماني يوم الأحد عن دعمه لاستئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تسبب بإيقاف المسابقة منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء كلام سيهوفر في حديث لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار وقال: أجد بأن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو الجاري. وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.

لكن سيهوفر الذي يلعب دورا محوريا داخل الحكومة كونه يحمل حقيبتين وزاريتين، أشار إلى أنه يتعين على الفرق واللاعبين احترام شروط عدة ولن يحصلوا على أي استثناء، وأضاف في هذا الصدد: في حال وجود حالة كورونا واحدة في صفوف الفريق أو جهازه الفني، يتوجب على النادي بأكمله والفريق المنافس له الذي واجهه في آخر مباراة أن يدخلوا في حجر صحي لفترة 14 يوما، وبالتالي ثمة مخاطر تتعلق بالبرنامج وبالترتيب في حال انتقال العدوى ما يستدعي انضباطا كبيرا في إطار مكافحة كورونا.

كما رفض الوزير منح أفضلية للأندية مقارنة بالآخرين في إطار الخضوع للفحوصات في الوقت الذي طالبت فيه الأندية بفحوصات دورية للاعبيها على سبيل الحماية.

وعاودت الأندية في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 نادياً من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية على شفير الإفلاس.