رئيس بايرن يتوقع تمديد عقود الثلاثي قريباً

يتوقع هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التوصل لاتفاق مبكر مع مانويل نوير وديفيد ألابا وتياغو لتجديد عقودهم مع الفريق لما بعد صيف 2021.

وقال هاينر لمجلة "كيكر" يوم الاثنين : متأكد من تمديد عقود اللاعبين الثلاثة في المستقبل القريب. لا يوجد ضغوط ولكن بالطبع نريد توضيح للنادي وللاعبين في أسرع وقت ممكن.



وأكد هاينر أن النادي لم يسأل نفسه ما إذا كان أي من اللاعبين سيرحل عن الفريق بنهاية تعاقده، وقال : لماذا يتعين عليك الرحيل؟ إنهم يلعبون في أحد أفضل الفرق في العالم، وفي أحد أفضل الأندية التي يتم إدارتها في العالم، إن لم يكن الأفضل.



ومثلما توقع مؤخرا حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، يتوقع هاينر أيضا صفقات جديدة بارزة. وقال : هدفنا أن يكون لدينا فريقا يمكنه الفوز دائما بدوري أبطال أوروبا، سنحاول أيضا أن نتعاقد مع نجم دولي عاما بعد عام، إذا كان ممكنا وضروريا.



ولا يريد هاينر أن يذكر حد الـ 100 مليون يورو الموضوعة لمثل هذه الصفقة، ولكنه أعلن عن نهج معقول لها. وعند سؤاله عن الحد الأقصى لهذه الصفقة قال رئيس شركة "أديداس" السابق :لن أحدد مبلغ معين. من خبرتي في هذا المجال، أنا أؤيد التخطيط المتوسط : ما نحتاجه من حيث اللاعبين. ماهي المتطلبات المالية الضرورية؟.