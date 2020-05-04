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رابطة الدوري الإسباني: الموسم سيستأنف في يونيو

المصدر: مدريد - رويترز
اللقاء الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة
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قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط، بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا، لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

كلمات دالّة

#كورونا, #الدوري الإسباني

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