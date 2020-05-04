كاريوس يفسخ تعاقده ويعود إلى ليفربول

قال لوريس كاريوس حارس ليفربول المعار إلى بشيكتاش إنه فسخ عقده مع النادي التركي يوم الاثنين بعد خلاف بشأن مستحقات مالية لم يحصل عليها.



وأعار ليفربول الحارس الألماني كاريوس إلى بشيكتاش في تعاقد لعامين في أغسطس 2018 بعد أن دفع مبلغا قياسيا عالميا في التعاقد مع حارس بانضمام البرازيلي أليسون للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعرض كاريوس لانتقادات واسعة حيث حمله كثيرون مسؤولية هزيمة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 2018.



واشتكى الحارس للاتحاد الدولي (الفيفا) العام الماضي من أن بشيكتاش لم يدفع له راتبه منذ عدة أشهر.



وقال الحارس البالغ من العمر "26 عاما" على "إنستغرام" :فسخت اليوم عقدي، من المخجل الانفصال بهذا الشكل لكني أريدكم أن تعرفوا أني بذلت كل شيء لإنهاء الأزمة بدون مشاكل. تحليت بالصبر لأشهر طويلة وتحدثت مع مجلس الإدارة مرارا وتكرارا. حدثت أشياء مماثلة بالفعل العام الماضي. للأسف لم يحاولوا حل المشكلة كما رفضوا عرضي للمساعدة بالموافقة على خفض راتبي.



وسيعود كاريوس الآن إلى ليفربول بعد إلغاء عقده مع النادي التركي.