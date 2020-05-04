نادي كولون يعلن عدم اكتشاف إصابات أخرى بفيروس كورونا

أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن المرحلة الثانية من فحوصات فيروس كورونا المستجد للاعبين والمدربين في النادي، جاءت سلبية مع عدم اكتشاف إصابات أخرى.



وذكر النادي أن الفحوصات، التي أجريت يوم الأحد، تم تحليلها في مختبر مستقل، حيث سيواصل فريق المدرب ماركوس غيسدول تدريباته في مجموعات.



وكان كولون أعلن يوم الجمعة الماضي، أن ثلاثة أشخاص بالنادي تم الكشف عنهم لاحقا بأنهم لاعبان وإخصائي العلاج الطبيعي، سيخضعون للحجر الطبي بعد ثبوت إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا.



وقدمت رابطة الدوري الألماني معايير جديدة لمفهوم السلامة والنظافة الشخصية، في الوقت الذي تأمل فيه لعودة النشاط مجددا بدون حضور جماهيري الشهر الجاري، وهذا يشمل الفحص المنتظم، والسماح فقط للاعبين الذين جاءت عيناتهم سلبية مرتين بالتدريب أو اللعب.



وستجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات يوم الأربعاء المقبل، مرة أخرى لمناقشة تخفيف قيود الإغلاق العام في البلاد مع وضع إمكانية استئناف منافسات الدوري مرة أخرى على جدول أعمال الاجتماع.