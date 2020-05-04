10 إصابات بكورونا بين أندية الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين، أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أندية الدرجتين الأولى والثانية، التي تمني النفس باستئناف المنافسات في مايو الحالي، كشفت 10 حالات إيجابية.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصاً تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين.

وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوماً.