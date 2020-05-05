اقتراح بتقليص وقت الشوط في إنجلترا للحفاظ على اللاعبين

اقترح غوردون تايلور رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن تناقش الأندية فكرة أن يتكون شوط المباراة من أقل من 45 دقيقة عند استئناف اللعب بعد التوقف الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك لمساعدة اللاعبين على تنظيم مجهودهم.



وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 190 ألف شخص وقتل أكثر من 28 ألفا في بريطانيا.



وعقدت كل أندية الدوري الممتاز اجتماعا عبر الهاتف منذ أيام لمناقشة خطط استئناف التدريبات هذا الشهر ثم إمكانية عودة المسابقة في يونيو بينما عبر العديد من اللاعبين عن مخاوفهم.



وقال تايلور لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": هم ليسوا أغبياء. هم في حاجة إلى الشعور بالرضا بخصوص أن العودة ستكون آمنة وهذا قرارهم، لكن يجب الأخذ في الاعتبار اتخاذ خطوات لتقليص إرهاق اللاعبين خاصة أن المباريات ستقام بشكل مضغوط على الأرجح.



وأضاف تايلور: نحن نعرف الاقتراحات المطروحة والأفكار المحتملة.. وإمكانية وجود عدد أكبر من التبديلات، وربما عدم استكمال الشوط من 45 دقيقة مع الحديث عن اللعب في ملاعب محايدة، الشيء المثالي هو الحفاظ على نزاهة المسابقة وبكل تأكيد هذا يتعلق بلعب كل فريق على أرضه وخارجها وامتلاك نفس تشكيلة اللاعبين قبل توقف اللعب، ولذا ستكون هناك الكثير من النقاط لكن قبل ذلك كل سيكون السؤال هل يمكن استكمال الموسم، وهل يمكن استكماله بشكل آمن؟.



وأكد ريك باري رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية أنه لم تحدث مناقشة بعد بخصوص تقليص مدة الشوط لكنه أبدى انفتاحه لأي أفكار، وأبلغ لجنة برلمانية يوم الثلاثاء: أعتقد أن الهدف سيكون تقليص الضغط على اللاعبين. لا أعتقد أنه يجب استبعاد أي أفكار جديدة عند الأخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها.