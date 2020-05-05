برشلونة يخضع لاعبيه لفحوصات طبية قبل استئناف التدريبات

سيعود لاعبو برشلونة لملعب التدريب يوم الأربعاء لأول مرة منذ أوائل مارس الماضي للخضوع لاختبار فيروس كورونا، إذ تبدأ أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خطة عودة النشاط قبل استئناف الموسم في يونيو المقبل.



وقال حامل لقب الدوري في بيان يوم الثلاثاء : سيعود الفريق الأول إلى ملعب التدريب يوم الأربعاء لإجراء الاختبارات اللازمة قبل بداية التدريبات الفردية خلال الأيام القليلة المقبلة.بعد انتهاء رابطة الدوري من فحص مرافق النادي صباح يوم الثلاثاء، أعطت الضوء الأخضر لإجراء هذه الاختبارات لضمان سلامة اللاعبين.



وكانت آخر مباراة لبرشلونة فوزه 1-صفر على ريال سوسيداد في السابع من مارس والتي وضعت الفريق في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل 11 جولة على نهاية الموسم.



وأعلنت رابطة الدوري يوم الاثنين الماضي أن كافة الأندية ستبدأ إجراء الاختبارات للاعبيها هذا الأسبوع ضمن المرحلة الأولى من برتوكول، يتضمن أربع مراحل لاستئناف المباريات بدون جماهير في يونيو.