تياغو لا يمانع الاستمرار في بايرن ميونخ حتى الاعتزال

المصدر: ميونخ - د ب أ

أكد الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا "29 عاما" لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه لا يمانع في الاستمرار ضمن صفوف بايرن حتى نهاية مسيرته الكروية.

وقال تياغو في مقابلة نشرتها صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية يوم الاثنين: سيكون ناديا رائعا لأنهي فيه مسيرتي الكروية.

ولكنه قال إن هذا لا يتوقف على رغبته هو فحسب، في إشارة إلى أن هذا يجب أن يكون رغبة مشتركة من الطرفين.

ويلعب تياغو لفريق بايرن منذ عام 2013 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021 وتدور المفاوضات حول تمديد ارتباطه بالنادي البافاري.

وربما يرغب تياغو ، نجل نجم كرة القدم البرازيلي السابق مازينهو الفائز بلقب كأس العالم 1994 ، في إنهاء مسيرته الكروية في كتالونيا حيث كان يلعب لفريق برشلونة الإسباني قبل الانتقال لبايرن.

بالطبع ، يتمنى تياغو اللعب إلى جوار شقيقه رافينيا نجم سلتا فيغو الإسباني. وقال تياغو: ولكن هذا صعب للغاية.

وولد تياغو في إيطاليا وعاش في البرازيل لسنوات عديدة خلال فترة طفولته قبل الانتقال إلى إسبانيا. وهو يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية.

وأوضح تياجو أن فيروس "كورونا" سيخلف تداعيات اقتصادية، وليست رياضية على كرة القدم الاحترافية. وقال: الانتقالات ستكون بأسعار أقل كما ستتقلص الرواتب. شيئا ما سيتغير. ولن يتغير شيء على المستوى الرياضي.

واعتبر تياغو المباريات التي ستقام بدون حضور الجماهير "شرا ضروريا"، وقال: أمر مؤسف. ولكننا نتفهم أنه من الضروري إقامة المنافسات لإنهاء الموسم وتقلل من حدة الصدمة الاقتصادية العميقة على الأندية.