تياغو وبايرن ميونخ.. قصة نجاح تنتظر التمديد

طلب يب غوارديولا في صيف 2013 وقبل خوضه الموسم الأول كمدرب لبايرن ميونخ التعاقد مع اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا الذي سبق وأن دربه في برشلونة، ومنذ ذلك الحين أصبح اللاعب البرازيلي الأصل ركيزة أساسية في تشكيلة بايرن.

واليوم، يحظى تياغو بأهمية بالغة في صفوف بايرن خاصة بعد التطور الملحوظ في مستواه تحت قيادة هانزي فليك، وأكد ألكنتارا أنه لا يمانع في الاستمرار ضمن صفوف بايرن حتى نهاية مسيرته الكروية علما بأنه انضم للفريق وهو في الثانية والعشرين من عمره مقابل 25 مليون يورو قادماً من برشلونة.



وأشارت تقارير إعلامية في 2016 إلى أن غوارديولا طلب من مانشستر سيتي ضم تياغو بصفته عنصرا مهما في خطط المدرب الإسباني ولكن مساعيه لم تنجح هذه المرة خاصة وأن بايرن كان قد مدد عقد اللاعب، وتوضح كل المؤشرات الآن أن التعاون بين بايرن وتياغو سيمتد لسنوات قادمة وأن النادي قد يقدم عقدا جديدا إلى اللاعب حتى 2023 .



وقال تياغو في مقابلة نشرتها صحيفة "لا فانغارديا "الإسبانية يوم الاثنين : سيكون ناديا رائعا أنهي فيه مسيرتي الكروية. مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يكون برغبة مشتركة من الطرفين.



ويمتد عقد تياغو الحالي مع الفريق حتى صيف 2021 وتدور المفاوضات حول تمديد ارتباطه بالنادي البافاري، ويرى فليك أن استمرار تياغو مع الفريق حتى 2023 يعني استكماله لعقد من الزمان في صفوف الفريق وهو ما يمثل خطة جيدة للنادي.



وكان بايرن مدد عقد المهاجم توماس مولر أيضا حتى 2023 كما مدد عقد ألفونسو ديفيز حتى 2025 كما يتفاوض النادي حاليا لتمديد عقود تياغو وزميله النمساوي الدولي ديفيد ألابا وحارس المرمى مانويل نوير.



وشهد مستوى تياغو تطورا مذهلاً خلال الشهور الستة التي قضاها الفريق تحت قيادة فليك والذي كان مساعدا للكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق للفريق إذ تولى المسؤولية خلفا لكوفاتش في مطلع نوفمبر الماضي.



وأصبح تياغو مجددا عنصرا حاسما في أداء بايرن قبل توقف منافسات الدوري الألماني في مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



ويشكل تياغو ثنائيا رائعا في خط وسط الفريق مع جوشوا كيميتش. وأكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن : هذا الثنائي رائع. يتميز بالابتكار والالتزام الشديد. يتشاركان اللعب في وسط الملعب ويظهران بشكل جيد.



وينتظر أن يعتمد فليك على هذا الثنائي بشكل كبير لدى الاستئناف المحتمل لفعاليات البوندسليجا في الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعبين يتميزان بالانسجام سويا ويقدمان عروضا تتسم بالثبات والتماسك إضافة لأهميتهما في هيكل الفريق والأداء الخططي لفليك.