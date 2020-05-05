تياغو يتفق مع بايرن ميونخ على تجديد تعاقده

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم اتفق مع تياغو، لاعب خط الوسط الإسباني الدولي، على تمديد عقده.

وكتبت صحيفة "بيلد" وصحيفة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانيتان أن الطرفين اتفقا على تمديد عقد تياغو "29 عاما" إلى ما بعد نهاية يونيو 2021، وأضافت الصحيفتان أن النادي البافاري يعتزم الإفصاح عن مدة العقد الجديد خلال الأسبوع الجاري.

ولم يصدر عن النادي تأكيد رسمي لما أوردته الصحيفتان اللتان قالتا إن هذا التأكيد متوقع بعد التصريحات التي أدلى بها تياغو ورئيس بايرن، هربرت هاينر، والمدير الفني هانزي فليك.

وأشارت الصحيفتان إلى إمكانية تمديد العقد حتى 2024.

وكان تياغو قد صرح لصحيفة "لا بانجوارديا" الإسبانية يوم الاثنين قائلا عن بايرن: سيكون ناديا رائعا لأختتم فيه مسيرتي".

كان تياغو انتقل إلى بايرن في عام 2013 من نادي برشلونة مقابلة 25 مليون يورو.