فياريال يحدد موعد عودة الفريق إلى التدريبات

المصدر: مدريد - د ب أ

يعتزم نادي فياريال الإسباني لكرة القدم استئناف التدريبات الفردية للاعبيه يوم الخميس المقبل على الملعب التدريبي للفريق.

كما قرر الفريق إخضاع جميع لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أوروبا برس".

وأوضح فياريال في بيان عبر موقعه الرسمي أنه: نتيجة للقيود والمعايير الأمنية، فإن الملعب التدريبي للـ"غواصات الصفراء" سيظل مغلقا أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه سيسمح فقط بدخول مسؤولي فياريال، والدوري الإسباني ملعب التدريب.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز في وقت سابقعن أمله في استئناف نشاط كرة القدم في بلاده "قريبا" وعودة الحياة للدوري الإسباني بعد فترة التوقف الحالية بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد سانشيز أن"روابط الدوري والاتحادات ستكون المسؤولة عن اتخاذ القرار، كما جدد التأكيد على أن المباريات ستقام في البداية بدون جماهير لتكون المتابعة من خلال شاشات التلفزيون قبل الاستادات.

وقال سانشيز : فيما يتعلق بكرة القدم ، نتمنى استئناف النشاط قريبا. ستكون الروابط والاتحادات هي من تقرر. بدأنا بالفعل في السماح بالتدريبات الفردية. ونتمنى عودة التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. ورغم ذلك، من الواضح أننا سنشاهد مباريات كرة القدم على شاشات التلفزيون قبل أن يكون ذلك فى الاستادات ..للأسف.

وقدم المجلس الأعلى للرياضة يوم السبت المسار (البروتوكول) الرئيسي لإجراءات استئناف التدريبات وبدء المسابقات. وهناك سلسلة من الإجراءات سيتم تطبيقها لضمان عودة تدريجية وآمنة للمسابقات.