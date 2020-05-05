لاعبو إنجلترا يتنازلون عن مكافآتهم لمكافحة كورونا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعبي المنتخب سيتبرعون بمبلغ كبير من الأموال الخاصة بمكافآت المباريات إلى المنظمات الصحية الخيرية خلال حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



وأكد لاعبو المنتخب الإنجليزي عبر الموقع الرسمي للاتحاد أن التبرعات سيتم تحصيلها من خلال الأموال التي تم تجنيبها لمساندة مجموعة متنوعة من القضايا المهمة باستخدام المكافآت الخاصة بكل المباريات منذ سبتمبر 2018.



وأصدر اللاعبون بياناً جاء فيه: نحن ممتنون أيضا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لالتزامه بمساندة مبادرة "لاعبون متحدون" للمستقبل القريب من خلال المساعدة في زيادة الوعي والمال للمساهمة في الصراع ضد فيروس كورونا المستجد وما هو أبعد من ذلك.



وزاد البيان: هذا بالإضافة إلى التزام المنتخب الأول للسيدات بمبادرة "لاعبون متحدون"، حيث إننا متحدون كلاعبين في إنجلترا خلف الأمة خلال هذه الأزمات وتبقى صلواتنا وتعاطفنا مع كل من تأثروا بها.