لاعبو إيبار متخوفون من استئناف التدريبات والمباريات

أصدر بعض لاعبي إيبار المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء بياناً مشتركاً يعبرون خلاله عن مخاوفهم بشأن العودة للتدريبات والمباريات وسط استمرار تهديد جائحة فيروس كورونا.



وتوقفت مباريات كرة القدم في إسبانيا منذ مارس الماضي، بسبب الجائحة ومن المقرر أن تبدأ الأندية التدريبات فرديا هذا الأسبوع بمجرد خضوع اللاعبين لاختبارات الفيروس قبل العودة المتوقعة للمباريات بدون جماهير في يونيو المقبل.



وسيخضع اللاعبون في كافة الأندية لاختبارات يومية مع وضع شروط صحية صارمة على مراكز التدريب بمجرد عودة النشاط، بينما تحدث بعض اللاعبين على مخاوفهم من العودة للمباريات.



وأصبح إيبار أول فريق منافس في دوري الأضواء يعبر علنا عن مخاوفه. وقال اللاعبون في بيان حصلت محطة كادينا سير الإذاعية عليه: نشعر بالقلق بشأن استئناف نشاط لن نتمكن فيه من إتباع التوصية الأولى لكافة الخبراء المتعلقة بالتباعد الجسدي. هذا يقلقنا لأنه من خلال القيام بما نحبه يمكن أن نصاب بالعدوى ونصيب عائلاتنا وأصدقائنا وحتى يمكن أن نساهم في موجة جديدة من الجائحة ما يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تؤثر على جميع الناس.



وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 25 ألف شخص في إسبانيا منذ فبراير الماضي لكن شهدت البلاد تراجعا في انتشار المرض وأعداد الوفيات نتيجة لأحد أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا والتي بدأت الحكومة في تخفيفها الآن.



وأضاف لاعبو إيبار: صحة الجميع يجب أن تكون الشيء الأكثر أهمية وحان الوقت الآن لدعم هذه الفكرة بالأفعال وليس فقط بالكلمات. نطالب بالضمانات وكذلك المسؤولية.



وردت رابطة الدوري الإسباني بأنه من الطبيعي أن يتوخى اللاعبون الحذر بشأن العودة للتدريبات والمباريات، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس.



وقال المتحدث باسم الرابطة: بالطبع نفهم أن الناس لديها مشاعر مختلفة بينها الخوف. هذه فترة غير مسبوقة. مع ذلك اتخذنا العديد من الاحتياطات من أجل عودة آمنة وتحت السيطرة للنشاط. ممارسة كرة القدم سيكون أكثر أمانا، على سبيل المثال، من الذهاب للمتجر أو للصيدلية.