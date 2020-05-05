لوتارو مارتينيز يقترب من ارتداء قميص برشلونة

اقترب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، من الانضمام لصفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية.



وأضافت الصحيفة أن اللاعب يمثل الهدف الأهم بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني التي بذلت مجهوداً كبيراً في المفاوضات مع إنتر، وأن هناك اتفاقاً مبدئياً بين الناديين.

وكشفت الصحيفة عن اتفاق ينتقل بموجبه لاوتارو مارتينيز مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من برشلونة لم تكشف الصحيفة عن هويتهما.



ويمتد عقد مارتينيز (22 عاماً) مع ناديه الحالي حتى عام 2023، ويرغب في التوقيع لبرشلونة، كما أنه تحدث مع المسؤولين في ناديه عن أولوية الرحيل للنادي الكتالوني بالنسبة له.



ويتضمن عقد مارتينيز مع إنتر شرطاً خاصاً، ينص على أنه خلال 15 يوماً من شهر يوليو المقبل، يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ آخر مقابل مبلغ 111 مليون يورو.