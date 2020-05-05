مدرب رين ينصح كامافينغا بالبقاء عاماً إضافياً في فرنسا

اعتبر مدرب نادي رين الفرنسي في كرة القدم جوليان ستيفان أنه من الأفضل للاعب وسطه الواعد إدواردو كامافينغا المطلوب بحسب وسائل الإعلام من ريال مدريد الإسباني، البقاء على الأقل موسما إضافيا معه لتأكيد مؤهلاته.

وقال ستيفان في حديث لوكالة فرانس برس: سيكون من المفيد بالنسبة له أن يبقى عاما آخر على الأقل في رين. لأنه يتعين عليه تأكيد مؤهلاته، لأنه في مكان يعرفه جيدا، لأنه في ناد يثق به كثيرا، ولأنه أيضا تحت إشراف أشخاص يعرفونه جيدا.

وأضاف: سيتعين عليه أن يؤكد في العام المقبل عروضه الممتازة التي تمكن من تقديمها هذا العام. ستكون الخطوة المقبلة، وبعد ذلك سنرى. مؤهلاته مهمة جدا. لكننا نعلم صعوبة الرياضة على مستوى عالٍ.

وبدأ كامافينغا (17 عاما) مسيرته الكروية مع رين، واستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى في سن السادسة عشرة وخمسة أشهر، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق.

وحصل اللاعب الواعد المولود في أنغولا من والدين كونغوليين ووصل إلى فرنسا مع عائلته في الثانية من العمر، على الجنسية الفرنسية في نوفمبر الماضي وتمت بعد ذلك دعوته إلى صفوف المنتخب الأولمبي الفرنسي.

وتصدر كامافينغا في الأسابيع الأخيرة عناوين الصحف الرياضية الإسبانية التي تطرقت إلى اهتمام ريال مدريد بخدماته.

وعلى الرغم من أن رين يعاني على غرار الأندية الأخرى من الخسائر الهائلة المرتبطة بالتوقف النهائي للدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا المستجد، فإن تأهله غير المسبوق إلى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يمكن أن يسهل مهمته في الحفاظ على خدمات نجم خط وسطه المرتبط معه بعقد حتى 2022.

وأكد ستيفان: أعتقد أن جميع الظروف مجتمعة من أجل أن يبقى معنا سنة إضافية على الأقل، أعرف أيضًا أنه مرتبط بناديه الذي أشرف على تكوينه.