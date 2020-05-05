وزير الرياضة الإيطالي: استئناف الدوري "أمر غير مؤكد"

ما زالت مسألة استئناف أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لتدريباتها الجماعية أمر غير مؤكد حتى الآن، رغم أن إيطاليا بدأت تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة لإذاعة "راي 1" مساء الاثنين : بعد 18 مايو الجاري، وعقب موافقة اللجنة العلمية الحكومية على بروتوكول الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، سيكون من الممكن للفرق أن تستأنف التدريبات سويا. رافضاً وضع موعد لبداية الدوريات، ولكنه أشار إلى أن هذا يمكن أن يحدث بدون حضور جمهور.



وبقيت كرة القدم متوقفة مع بدء الرفع الجزئي، يوم الاثنين، للغلق العام الذي استمر لشهرين، ولكن الحكومة وافقت على التدريبات الفردية في المعسكرات مساء الأحد، بعد أن حصلت عدة أندية إيطالية على إذن من أقاليمها.



وقال سبادافورا إنه يتوقع هذا الأسبوع رد فعل إيجابيا من اللجنة بشأن الموعد النهائي المحدد له يوم 18 مايو، وسيكون هناك حاجة لتقييمات إضافية لاستئناف المباريات، والتي يعتبرها البعض مخاطرة لرياضة تشهد تلامس مثل كرة القدم.



وأضاف: أتمنى حقا أن يُستأنف الدوري. إذا لم يحدث هذا، سيكون شيئا خياليا، رغم كل الأشياء التي سمعت عنها مؤخرا، لكنه يجب أن تكون الأجواء آمنة لحظة عودة المباريات.



وزاد: في هذه الأيام هناك ضغوط من الناس الذين يريدونا تحديد موعد فوري. واليوم ليس لدينا الاحتمالية لقول ما إذا كان الدوري سيستأنف منتصف يونيو أم لا. أتمنى أ، يحدث هذا وسنعمل على أن يحدث هذا.



وقال سبادافورا إن القرار يعتمد على كيفية تأثير إعادة فتح الأنشطة تدريجيا على البلاد بشكل عام، وإذا كانت العدوى ستستمر في التراجع في الاسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات للحد من الأضرار المالية على الأندية في حال اضطرت إلى إلغاء الموسم.