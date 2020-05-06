الحكومة الألمانية توافق على استئناف الدوري في منتصف مايو

المصدر: برلين - أ ف ب

أجازت الحكومة الألمانية لرابطة الدوري المحلي لكرة القدم استئناف المباريات من دون جمهور، بدءاً من منتصف مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، الأربعاء.

وقالت ميركل: يمكن استئناف البوندسليغا في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد (الصحية) التي تم التوافق عليها، وذلك في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16.

وبذلك، ستصبح ألمانيا الأولى بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، التي تستأنف منافسات اللعبة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".