إلغاء دوري الدرجة الثانية في البرتغال.. وصعود ناسيونال وفارينسي

أعلنت رابطة دوري المحترفين البرتغالي لكرة القدم يوم الأربعاء، إلغاء موسم الدرجة الثانية قبل 11 جولة من النهاية وصعود ناسيونال وفارينسي.

وقالت الرابطة في بيان إنها اضطرت إلى الإعلان عن التوقف النهائي للدرجة الثانية بعد قرار حكومي بالسماح للدوري الممتاز وكأس البرتغال فقط باستئناف اللعب بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" على أن يتم استئناف الدوري في نهاية الشهر الجاري.

وقالت الرابطة إن ترتيب دوري الدرجة الثانية عند التوقف في 12 مارس آذار سيكون الترتيب النهائي للمسابقة ما يعني صعود ناسيونال وفارينسي إلى دوري الأضواء وأضافت أنها اتخذت هذا القرار في إطار توصيات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة.

ويعود ناسيونال إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد بينما ظهر فارينسي لآخر مرة في دوري الأضواء موسم 2001-2002. وفي فترة ما هبط فارينسي إلى دوري الهواة بسبب سلسلة من المشكلات المالية.