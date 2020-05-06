المدرب فيلاس بواش يهدد مرسيليا بالرحيل

هدد أندريه فيلاس بواش، مدرب أولمبيك مرسيليا، بالرحيل عن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إذا لم يحصل على السبل اللازمة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.



وضمن مرسيليا التأهل لدوري الأبطال لأول مرة في سبع سنوات عندما احتل المركز الثاني في الدوري المحلي، الذي انتهى قبل عشر جولات من النهاية بسبب جائحة كوفيد-19، لكن هذا ليس كافياً للمدرب البرتغالي الذي يرتبط بعقد مع العملاق الفرنسي حتى موسم 2020-2021.



وقال فيلاس بواش لمحطة "آر.إم.سي" الإذاعية الفرنسية: لا أريد مجرد المشاركة في دوري الأبطال. لست هنا من أجل المشاركة فقط فأنا لا أوافق على البقاء في حال ذلك. مؤكداً أنه يريد الاستمرار لكن بشرط توفير بعض المتطلبات المهمة.



وقال فيلاس بواش: أهم شيء معرفة إذا كان العاملون معي مثل أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي وألبرت فالنتين مدير البحث عن المواهب يملكون السلطة أم لا.



وواصل: تنتابني مشاعر جيدة في مرسيليا. عندما يتصل بي وكيلي لإبلاغي بعروض في الدوري الإنجليزي، فأنا لا أريد العودة، أنا سعيد هنا. لكن إذا لم تتوفر الظروف المناسبة لأداء عمل ناجح، فالأمر لا يستحق البقاء.



وأضاف في إشارة إلى الحارس ستيف مانداندا وثنائي الوسط فلوريان توفين وماكسيم لوبيز والمدافع جوردان أمافي والمهاجم فاليري جيرمان: ليس لدينا تشكيلة كبيرة. يجب التفكير في اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2021.



وارتكب مرسيليا مخالفة للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة باللعب النظيف المالي العام الماضي وكان في خطر التعرض لعقوبات في مارس بسبب عدم التوصل لتسوية.