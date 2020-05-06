بواتينغ: بقاء فليك يدفعني للاستمرار مع بايرن

كشف جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ أنه قد يستمر مع الفريق بعد نهاية عقده الحالي وذلك بعد بقاء المدرب هانسي فليك مديراً فنياً للفريق.

وقال بواتينغ (31 عاماً) لعدد يوم الأربعاء من صحيفة "بيلد" الألمانية: عقدي مستمر مع بايرن حتى 2021. تحت قيادة هانسي فليك، يمكنني تخيل الوفاء به.

وتولى فليك تدريب بايرن ميونخ في نوفمبر بشكل مؤقت عقب إقالة نيكو كوفاتش، ولكن بعد سلسلة من الأداء الجيد استحق الحصول على الوظيفة لأجل طويل وتوقيعه على عقود تدريب الفريق أواخر الشهر الماضي.

وكان لدى بواتينغ علاقات مضطربة مع قيادات النادي في بعض الأوقات، وظهر أنه حريص على الانتقال لناد آخر، وأضاف: أدين بالكثير لهانسي فليك. إذا لم يكن مدربا الآن، فربما لم أكن متواجدا في بايرن.

وعمل فليك كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمنتخب الألماني الذي توج ببطولة كأس العالم 2014 بتواجد بواتينغ كقلب دفاع في التشكيلة الأساسية.