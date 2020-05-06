تيباس يقلل من مخاوف أندية إسبانيا قبل استئناف التدريبات

قلل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسبانى لكرة القدم من مخاوف اللاعبين بشأن العودة للتدريبات وسط انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية تصريحات لتيباس يوم الأربعاء، قال فيها : الذهاب إلى الصيدلية به خطورة أكثر من الذهاب إلى التدريب، نحن نتخذ العديد من الاحتياطات لاستئناف الدوري بشكل آمن للغاية ومضبوط.

رابطة الدوري لديها أربع مراحل موضوعة لاستئناف المسابقة وهي الخضوع للفحص ، التدريب بشكل منفرد، التدريب في مجموعات صغيرة، والتدريب بشكل جماعي. والغرض من ذلك هو استئناف الموسم يوم 13 يونيو.

ومن المقرر إجراء الفحوص على لاعبي برشلونة يوم الأربعاء. ويخطط أتلتيكو مدريد أن يخضع لاعبيه للفحوص اليوم ذاته أيضا، فيما بدأ ريال مدريد العملية يوم الثلاثاء.

وفي محاولة لجعل بيئة التدريبات آمنة للاعبين بقدر الإمكان أرسلت الرابطة بروتوكولا من 24 صفحة، إذ يحدد أفضل التدريبات للأندية ويبلغهم بالالتزام بإجراء فحص اللاعبين ثلاث مرات قبل استئناف الموسم.