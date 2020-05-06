كورتوا: من الظلم تتويج برشلونة بطلاً للدوري حال إلغاء الموسم

أعرب البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن أمله في استكمال وإنهاء الموسم الحالي لكرة القدم الإسبانية بشكل طبيعي.

وقال إنه يرى أن فكرة تتويج برشلونة المحتمل بلقب الدوري الإسباني حال عدم استكمال الموسم المتوقف حاليا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد مسألة غير مناسبة .

وقال كورتوا "27 عاما" بالتلفزيون البلجيكي: نتأخر عن برشلونة بفارق نقطتين فقط ما يعني أننا نستطيع الفوز باللقب. سيكون من الظلم تتويج برشلونة بطلا حال إلغاء هذا الموسم.

وفي إسبانيا ، التي تضررت بشدة من فيروس "كورونا"، قد يستأنف الموسم الكروي نشاطه في يونيو المقبل.

ويثق كورتوا بقدرة الريال على الفوز باللقب متفوقا على برشلونة. وقال كورتوا ، الذي يلعب للريال منذ 2018 ، : تعادلوا معنا مرة وخسروا مرة. أظهرنا أننا الفريق الأفضل. أود استكمال الموسم. أرى أن البطولة ترتكز على كل المباريات التي يجب أن تقام. ما زالت هناك 11 مرحلة من المباريات ومن المبكر تحديد البطل.