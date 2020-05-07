أندية ألمانيا تدرس استخدام قاعدة الخمسة تبديلات

بدأت أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في دراسة إمكانية استخدام القاعدة المؤقتة التي تتيح إجراء خمسة تبديلات في صفوف الفريق خلال المباراة الوحدة بدلا من ثلاثة تبديلات، وذلك في حالة الموافقة على هذه القاعدة المؤقتة في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ويتوقع أن يوافق المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) على المقترح الذي يهدف إلى تخفيف الضغوط على اللاعبين في جدول المباريات المزدحم خلال الفترة المقبلة مع استناف النشاط المتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك عقب إعلان السلطات الألمانية، يوم الأربعاء، السماح باستئناف مباريات الدوري اعتبارا من النصف الثاني من مايو الجاري، وإعلان رابطة الدوري الألماني اليوم أن المباريات ستُستأنف اعتبارا من 16 مايو بإقامة مباريات المرحلة السادسة والعشرين.

وقال كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستتخذ قرارها بشأن استخدام هذه القاعدة، خلال وقت قصير.