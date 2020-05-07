الدوري الكوري الجنوبي ينطلق وسط إجراءات صارمة

سيحصل دوري كوريا الجنوبية على مكانة لم يحظ بها من قبل عندما ينطلق موسم 2020 "المؤجل" يوم الجمعة ليعطي العالم المحروم من الرياضة كرة قدم من الدرجة الأولى.

ويفتتح حامل اللقب تشونبوك الموسم عندما يستضيف سوون بلووينجز بطل كأس كوريا الجنوبية باستاد كأس العالم في جونجو في مواجهة تأجلت لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واشترت محطات تلفزيونية من عشر دول، أغلبها في آسيا وأوروبا، حقوق بث الموسم وستنقل مباراة الجمعة على الهواء مع تعليق باللغة الإنجليزية على حسابات الدوري في تويتر ويوتيوب.

ومع انطلاق دوري البيسبول يوم الثلاثاء، تدرك كوريا الجنوبية أنها تعطي إشارة البدء للدول العائدة إلى الحياة الطبيعية بعد فترة العزل الشامل بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس الكوري مون جيه-إن يوم الأربعاء :أتوقع أن تعطي الرياضة أملا للشعب الذي يرغب في استعادة حياته اليومية في أسرع وقت ممكن.

ولن يسمح بدخول الجماهير للاستاد لحضور المباراة رغم نجاح كوريا الجنوبية المثير للإعجاب في احتواء انتشار كوفيد-19، لتنتقل من التباعد الاجتماعي إلى "العزل اليومي" اعتبارا من يوم الأربعاء.

ووضعت بروتوكولات أخرى من أجل حماية صحة اللاعبين. وتحل إيماءة بالرأس محل المصافحة التقليدية قبل المباراة، بينما تم حظر البصق واحتفالات تسجيل الأهداف الزائدة عن الحد. ويتم فحص درجات حرارة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني عند دخولهم الاستاد، رغم خضوعهم جميعا لفحوص الكشف عن الفيروس.

وأبلغ لي جونج كوون مدير الاتصالات في الدوري الكوري رويترز يوم الخميس : قبل أسبوع قررنا خضوع الجميع لفحوص فيروس كورونا حتى لا تكون هناك مخاطر عدوى في حالة التلامس. وبالتالي فإن حوالي 1100 لاعب ومدرب وإداري خضعوا لفحوص الفيروس ومن حسن الحظ جاءت كل الاختبارات سلبية، وإذا جاءت عينة أي لاعب أو فرد في الجهاز الفني إيجابية لكوفيد-19 خلال الفترة المتبقية من الموسم، فإن فريقه سيستبعد من المسابقة لمدة أسبوعين.

وقال لي إن الدوري الكوري سيمرر الدروس التي تعلمها إلى روابط الدوري الأخرى حول العالم.