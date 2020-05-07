فيورنتينا.. ثاني ناد إيطالي يعلن إصابة منسوبيه بكورونا قبل العودة للتدريبات

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي يوم الخميس عن إصابة ستة من أفراده بفيروس كورونا بينهم ثلاثة لاعبين وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني-الطبي وذلك بعد الجولة الأولى من الفحوصات الطبية قبل معاودة الأندية تدريباتها.

ويخضع جميع لاعبي الأندية الإيطالية لفحوصات طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل الحصول على الضوء الأخضر من أجل معاودة التمارين في المقار التدريبية لأنديتهم.

وأصدر فيورنتينا بيانا رسميا أعلن فيه "اكتشاف حالات إيجابية لـ"كوفيد-19" لثلاثة لاعبين وثلاثة أعضاء من الجهاز الفني-الطبي".

وأشار النادي إلى أنه تم عزل الأشخاص الستة بعيدا عن باقي أفراد الفريق الذين سيعاودون التمارين يوم الجمعة. ويعتبر فيورنتينا من أكثر الأندية تعرضا للإصابة بوباء "كوفيد-19" بعد أن كان أعلن عن عشر إصابات في صفوفه في 19 مارس وقبلها ثلاثة لاعبين آخرين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جريمان بيتزيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش. وكان نادي تورينو أعلن يوم الأربعاء إصابة لاعب في صفوفه لم يكشف عن هويته.