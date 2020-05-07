نجم مانشستر سيتي يشيد بموسم ليفربول

أشاد الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي بالموسم الرائع الذي قدمه نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأكد رودري في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية يوم الأربعاء أن الشيء الوحيد الذي يمكنه القيام به هو التصفيق للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وقدم ليفربول أداء مذهلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يحلق في صدارة ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وبات ليفربول، الذي حقق 25 فوزا من إجمالي 27 لقاء خاضه حتى الآن في المسابقة، بحاجة لتحقيق انتصارين في مبارياته التسع المتبقية في البطولة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود، دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

كان ليفربول في طريقه نحو لقب الدوري عندما تسببت جائحة فيروس كورونا في إيقاف الموسم في مارس الماضي ولم يتم استئناف اللعب بعد. وتهدف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاستئناف مباريات البطولة في يونيو القادم.

ورغم اقتراب مانشستر سيتي من فقدان اللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، لكن رودري أعرب عن فخره بما قدمه فريقه في البطولة حتى الآن، في ظل المستوى الخرافي الذي قدمه ليفربول هذا الموسم.

أوضح رودري في تصريحاته لـ(سكاي سبورتس) "أحيانا تكون كرة القدم على هذا النحو. ليفربول كان مذهلاً هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد وضعوا كامل تركيزهم على البطولة فقط وفي هذه المواقف، الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به هو التصفيق".

وأضاف رودري "واجهنا العديد من المشاكل هذا العام. لقد تعرضنا لإصابات كثيرة ضربت لاعبين مهمين ولكن لم يكن موسما سيئا بالنسبة لنا - نحن في المركز الثاني".

وأوضح اللاعب الإسباني "صحيح ليس هذا هو المكان الذي نريده، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر على هذا النحو ويتعين علينا أن نستمر. أعتقد أننا فخورون بالموسم الذي قدمنا، لدينا بالفعل لقبان (الدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية المحترفة) ولدينا فرصة للحصول على إثنين آخرين من بينها دوري أبطال أوروبا".

وانضم رودري، 23 عاما، إلى مانشستر سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث أكد أن موسمه الأول في إنجلترا كان "حلما".

شدد رودري "إنه حلم بالنسبة لي. أنت لا تعرف أبدا ما إذا كنت ستمر بتجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا النادي الضخم الذي هو سيتي".

واختتم رودري تصريحاته قائلا "أنا سعيد للغاية لأنني اتخذت هذا القرار وكانت سنة رائعة بالنسبة لي. لقد تعلمت الكثير ، فزت بلقب ومازل أمامنا الفرصة في الفوز بألقاب أخرى".