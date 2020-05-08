الفحوصات تكشف سلامة لاعبي برشلونة من كورونا

ذكرت محطة "راك 1"الإذاعية أن نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعبو نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم وطاقمه الفني أظهرت عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد.

وعاد لاعبو أندية الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا إلى المعسكرات التدريبية مع أنديتهم الاسبوع الجاري، حيث خضعوا لفحوص فيروس كورونا ، في الوقت الذي تأمل فيه الأندية استئناف التدريبات الجماعية بنهاية هذا الأسبوع.

وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ منذ 13 مارس في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء، كشف عن خطط تهدف إلى إعادة الحياة لطبيعتها مع بدء إنخفاض حالات الإصابة بكورونا.

وهناك خطة لإجراء ما يقرب من 2000 اختبار للكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين والمدربين بفرق الدوري الإسباني، وسط توقعات بإصابة ما بين 25 و30 منهم بفيروس كورونا.

في سياق آخر، تقدمت رابطة الدوري الإسباني بالتهنئة إلى نظيرتها الألمانية بعد الإعلان عن موعد استئناف موسم البوندسليغا، ولازالت الرابطة الإسبانية تأمل في استئناف النشاط الكروي المحلي مع حلول شهر يونيو المقبل.