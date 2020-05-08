ريال مدريد يعلن عن إصابة مهاجمه بكسر خلال فترة العزل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة تعرض مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لإصابة في قدمه اليمنى.

وذكر النادي الإسباني عبر بيان نشره بموقعه الرسمي على الإنترنت :بعد الاختبارات التي خضع لها لاعبنا لوكا يوفيتش من قبل الجهاز الطبي للنادي، تم تشخيص حالته على أنه مصاب بكسر خارج المفصل في عظام القدم اليمنى.

ولم يكشف الريال عن طول الفترة التي سيغيبها اللاعب، في الوقت الذي تتوقف فيه منافسات الدوري الإسباني منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان يوفيتش قد انضم إلى ريال مدريد قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.