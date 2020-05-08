مانشستر يونايتد يكثف تدريباته تحسباً لاستئناف الدوري

المصدر: لندن - د ب أ

قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يكثف تدريباته تحسبا لاستئناف بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل لمناقشة شروط عودة الدوري، رغم أنهم سيلتزمون بالإرشادات الحكومية أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سولشاير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن ناديه غير أسلوبه في التدريبات، حيث جرى إخضاع اللاعبين لنظام تتبع (جي.بي.إس)، لمتابعة بيانات عملهم ولياقتهم البدنية.

وتابع :مرت فترة طويلة الآن، في هذه المرحلة وفي مراحل مختلفة أضفنا أشياء عديدة.

وواصل المدرب النرويجي :أعتقد أن نظام التتبع ألهم بعض اللاعبين وحفزهم لتكثيف تدريباتهم بشكل أكبر، لأننا نقترب أكثر وأكثر من استئناف المنافسات وهو ما نأمله. لهذا فهو وقت التكثيف.

وقال سولشاير: بالطبع نحن نتبع التعليمات ونستمتع لنصيحة رابطة الدوري الإنجليزي، حول الوقت المناسب لعودة اللاعبين، يجب علينا أن نكون جاهزين.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي منذ منتصف مارس الماضي، لكن عودة الدوري الألماني (بوندسليغا) ابتداء من 16 مايو الجاري، عززت الآمال في عودة الكرة في إنجلترا من خلال مباريات بدون حضور جماهيري.