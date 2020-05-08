مدافع بيرنلي: نستطيع اللعب في أي مكان.. سلامة الجماهير أهم

قال بن مي مدافع فريق بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، إن اللاعبين بإمكانهم اللعب في ملاعب محايدة وتجاوز الأمر، طالما أن ذلك يعني حصول الجماهير على دفعة معنوية من استئناف الدوري المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولا تزال منافسات كرة القدم متوقفة في المملكة المتحدة، لكن بلاد مثل ألمانيا وبلغاريا حددت مواعيد عودة بطولاتها.

وستلتقي أندية الدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، لكن بعض الأندية لا تؤيد قرار إقامة المباريات على ملاعب محايدة.

وأضاف مي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"هذا ليس مثاليا، لكن هذه الأوقات تدعو لإجراءات مغايرة. أعتقد أننا كلاعبين يمكننا ممارسة كرة القدم في الحديقة أو حتى في ملعب غير مألوف، نتمنى أن يتم نقل تلك المباريات تليفزيونيا ليتمكن المشجعون من مشاهدتها ويستمتعون بها".