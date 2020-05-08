ووكر يخرق العزل المنزلي مجدداً ويشتكي من مضايقات

دافع مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر عن نفسه، متحدثا عن مواجهته وعائلته سلسلة من المضايقات، بعد خرقه للمرة الثانية خلال أسابيع، قواعد العزل المنزلي المفروضة في إنجلترا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان ووكر (29 عاما) قد تقدم باعتذار علني في مطلع أبريل، بعدما أشارت تقارير صحافية إلى أنه دعا مومِسَين وأحد أصدقائه إلى تمضية وقت في منزله، وذلك قبيل دعوته مشجعي كرة القدم إلى التزام تعليمات الحكومة وعدم الاختلاط مع الآخرين.

وهذا الأسبوع، أشارت تقارير إلى أن مدافع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز، خالف مجددا هذه القواعد من خلال زيارة والديه وشقيقته في مدينة شيفيلد.

ونشر المدافع الدولي ليل الخميس بيانا مطولا عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيه أشعر أنني بقيت صامتا بما فيه الكفاية.

وأضاف : نظرا إلى التقارير الأخيرة المنشورة عني وعن عائلتي، أشعر بأن لا خيار أمامي سوى التحدث عن هذه الأمور بشكل علني، لقد اختبرت في الآونة الأخيرة إحدى أقسى الفترات في حياتي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. لكنني أشعر الآني بأنني عرضة لمضايقات. لم يعد الأمر يتعلق بي حصرا، بل يؤثر على صحة عائلتي وأطفالي.

وأقر ووكر بأنه خالف التعليمات المفروضة لمكافحة تفشي "كوفيد-19" من خلال زيارة شقيقته ووالديه.

وأوضح : بشأن الأحداث الأربعاء، انتقلت إلى شيفيلد لأقدم لشقيقتي بطاقة تهنئة في عيد ميلادها وهدية، لكن أيضا لأتحدث إلى شخص، هي من القلائل الذين أعرف أنه يمكنني الوثوق بهم، لقد عانقتني لتذكرني بأنها تهتم وبأنني محبوب. ماذا كان يتوجب عليه فعله؟ دفعها بعيدا عني؟.

وتابع : بعد ذلك، انتقلت إلى بيت والديَّ لأخذ بعض الوجبات المطهوة منزليا. مجددا، الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة جدا عليهم.

ووجه ووكر انتقادات لاذعة للاهتمام الإعلامي به، سائلا : ما الذي قام به والديّ وشقيقتي ليستحقوا انتهاك خصوصيتهم من خلال لحاق المصورين بي إلى منزلَيهم؟ أشعر على الدوام بأنني ملاحَق.

ووكر ليس اللاعب الوحيد الذي خالف قواعد العزل في بريطانيا، إحدى أكثر دول العالم تأثرا بـ"كوفيد-19"، مع حصيلة وفيات تجاوزت 30 ألف شخص.

وقال ووكر في بيانه : لا أشعر بالأمان وأنا منعزل في منزلي، في أي مرحلة يتم أخذ مشاعري في الاعتبار. في أي مرحلة يتم أخذ الصحة الذهنية في الاعتبار، وهي مرض يؤثر على كل من يعانيه بشكل مختلف، أنا انسان يبدي مشاعر ألم وغضب كأي شخص آخر. أتفهم أن يكون الناس غاضبين مني، لكن من المهم بالنسبة إليهم أن يحظوا بفهم أفضل لحياتي.