اتحاد أميركا الجنوبية متفاجئ بقرار التبديلات الخمسة

استقبلت أميركا الجنوبية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسماح بإجراء خمسة تغييرات في المباراة مؤقتا للتعامل مع تكدس الجدول بحالة من الفتور يوم الجمعة.

وقال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" عبر "تويتر": هذا التغيير حدث بشكل مفاجئ ودون أخذ مشورة اتحادنا.

وأعلن"فيفا" يوم الجمعة أنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة التقليدية، وذلك ضمن تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف "فيفا" أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة لهم الحق في تطبيق هذه القواعد أو عدم العمل بها.



وأشار دومينغيز إلى أن اتحاده قد يستدعي مجموعة من الخبراء لتحليل القرار وتحديد إن كان من المقنع تطبيق هذا التغيير في بطولات أميركا الجنوبية مثل كأس ليبرتادوريس.