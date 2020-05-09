إسبانيول يطمئن على إصابة الصيني وو لي بكورونا

أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم يوم السبت أن نتيجة تحليل العينة الثانية للمحترف الصيني وو لي جاءت سلبية، ليتم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبات بمقدور اللاعب الصيني المشاركة في تدريبات الفريق بدءا من يوم الاثنين. وكان وو لي واحدا من بين ثمانية لاعبين في إسبانيول عانوا من أعراض شبيهة لأعراض كورونا في مارس الماضي، وخضع للفحص الطبي مرتين لكن النتيجة جاءت سلبية في المرتين.

وجاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضع له اللاعب الصيني أواخر الشهر الماضي سلبية، قبل أن يتم إخضاعه لاختبار جديد يوم الأربعاء الماضي جاءت نتيجته سلبية أيضا.