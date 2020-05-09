إيغالو يرغب بتمديد عقده مع مانشستر يونايتد

يأمل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في تمديد فترة إعارته مع مانشستر يونايتد حتى استكمال الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأمل مسؤولو الدوري الممتاز في استئناف الموسم في يونيو، والذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع رغبة الدوري الصيني الممتاز أيضا في عودة النشاط ربما يضطر إيغالو للعودة إلى ناديه شنغهاي شينهوا.

وأبلغ إيغالو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أرغب في استكمال الموسم لو سمحت الظروف بذلك. كنت في حالة جيدة وسجلت أهدافا قبل التوقف. قدمت أفضل ما لدي وأتمنى العودة للعب. كان الفريق يحرز تقدما قبل الوباء. ارتبط بتعاقد على سبيل الإعارة وهو ما يجعل أيامي معدودة مع يونايتد".

وذكرت تقارير أن يونايتد يرغب في تمديد وجود اللاعب الدولي النيجيري مع الفريق.

وسجل إيغالو أربعة أهداف في ثماني مباريات في كل المسابقات مع يونايتد من بينها هدف في انتصار ساحق 5-صفر على لاسك النمساوي في دور الستة للدوري الأوروبي قبل يوم من توقف الدوري الممتاز بسبب الجائحة.

وأضاف إيغالو "يعاني النادي واللاعبون وأي ممارس لكرة القدم كثيرا لاننا لا نستطيع مواصلة القيام بما نحب. هدفنا كلنا الآن استكمال الموسم قبل التفكير في العقود وغيرها من الأمور". وكان يونايتد يحتل المركز الخامس في الدوري قبل تعليق المنافسات.

وبدأ إيغالو مسيرته مع يونايتد بشكل رائع منذ توقيع عقد الإعارة حتى 31 مايو من شنغهاي.